Schlammiger Schulweg: Vorwalder schreiben an Konrad Adenauer

Vor 60 Jahren: Mit einem gereimten Brief an Bundeskanzler Konrad Adenauer forderten Lehrer Heinrich Hensen und die Vorwalder Volksschüler den Ausbau der heutigen B403. Die Aktion zeigte Wirkung: Bonner Verkehrsminister antwortete ebenfalls in Reimform.