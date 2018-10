Schellack Sextett kommt nach Laar

Am 17. November nimmt das Schellack Sextett seine Zuhörer im Dorfgemeinschaftshaus in Laar um 20 Uhr mit auf eine musikalische Zeitreise in die Welt der Schlager und Tanzmusik sowie der Film- und Cabaret-Songs aus den 1920er- bis 1950er-Jahren.