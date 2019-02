Empfehlung - Schellack-Sextett kommt in Emlichheim auch als Quintett an

Emlichheim Von der Konzept Kultur-Initiative auch als Sonderkonzert speziell für Mitglieder der Bürgergemeinschaft Emlichheim geplant, war am Freitagmorgen zunächst noch zweifelhaft, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden würde, denn mit Heinz Bausen fiel eine Säule des Sextetts krankheitsbedingt aus. Doch zeigte sich Sabine Kluge, eigentlich allein für die Geige zuständig, kurz entschlossen willens und auch vollkommen in der Lage, Bausen am Klavier zu ersetzen. Zwar entfiel auf diese Weise das gelegentliche Zusammenspiel von Geige und Piano, doch wartet das Ensemble mit der ungewöhnlichen Kombination von Klavier, Geige, Kontrabass (Dieter Kinnenbaum), Gitarre (Jürgen Huth) und Schlagzeug (Klaus Hölscher) ja ohnehin mit einer interessanten Mischung an verschiedenen Instrumenten auf, deren effektvoll arrangiertes Zusammenspiel ungemein anregend wirkt.(...)