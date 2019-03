Empfehlung - Schellack Sextett kommt am 6. April nach Laar

Laar Tolle Melodien, witzige wie sentimentale Texte und geistvolle Arrangements lassen die Lieder bis heute wirken. Sie erzeugen aber zugleich auch Wehmut. Nicht nur, weil ihre Welt und damit ihr Flair vergangen ist und weil die heutige Popmusik ganz anders ist. Sondern auch, weil sie in einer Zeit erklangen, die für viele Menschen mit Not und Leid verbunden war. Viele Texter und Komponisten mussten, weil sie Juden waren, das Land verlassen, um zu überleben. „Dennoch ist es ganz sicher in ihrem Sinne, dass ihre Werke auch noch heute zu Gehör gebracht werden und die Konzertbesucher in eine andere Welt entführen“, meint Klaus Hölscher, ein Mitglied des Schellack Sextetts.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/schellack-sextett-kommt-am-6-april-nach-laar-287610.html