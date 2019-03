Empfehlung - Schaden an Rohrleitung bei Wintershall in Emlichheim

Emlichheim Durch die Bohrung wird Wasser, das bei der Erdölförderung mitgefördert wird, zur Druckerhaltung in die Erdöllagerstätte zurückgeführt, erläutert das Unternehmen in der Mitteilung. „Ob und in welchem Umfang das Lagerstättenwasser ausgetreten ist, kann derzeit nicht gesagt werden“, heißt es weiter. Nach GN-Informationen ist das Wasser nicht an der Oberfläche, sondern in rund 100 Metern Tiefe ausgetreten; der Schaden wurde demnach bereits am Mittwoch entdeckt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/schaden-an-rohrleitung-bei-wintershall-in-emlichheim-286873.html