SC Union Emlichheim ehrt Friedrich Kuipers

Emlichheim Der SC Union Emlichheim wurde im Jahr 1948 gegründet und besteht somit seit 70 Jahren. Genauso lange Mitglied ist Friedrich Kuipers. Hierfür wurde er anlässlich der Jahreshauptversammlung besonders geehrt.

Friedrich Kuipers hat die Entwicklung des SCU während der gesamten Vereinsgeschichte aufmerksam verfolgt. Er hatte sogar noch seinen Mitgliedsausweis aus den Gründungsjahren dabei. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden auch Wilhelm Meyering (70 Jahre), Manfred Tallen (60 Jahre) und 44 weitere Mitglieder für ihre 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Auch aufgrund dieser Vereinstreue konnte die 1. Vorsitzende Ute Zwake von stabilen Mitgliederzahlen berichten. Schwerpunkt der Arbeit des Vorstandes im vergangenen Jahr war die Ehrenamtsarbeit. Der Verein will ehrenamtliches Engagement wecken, wertschätzen und erhalten. Hierzu gehört auch, Beispiele für langjähriges ehrenamtliches Engagement zu würdigen, schreibt die Union in einer Mitteilung.

So wurden im Rahmen der Versammlung Hindrik Zwartscholten (Fußballabteilung), Ralf Jung (Jugendfußball) und Andre Ranters (Tischtennis) für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. Das große Engagement und die vielen freiwilligen Helfer seien auch die Basis dafür, dass Ansgar Duling in seinem Kassenbericht von einer soliden Finanzlage berichten konnte, was von den Kassenprüfern bestätigt wurde. Im Rahmen der turnusmäßigen Vorstandswahlen wurden Ute Zwake (1. Vorsitzende), Wilko Vennegeerts (3. Vorsitzender), Silke Wigger (2. Geschäftsführerin) und Gitta Zwartscholten (2. Rechnungsführerin) wiedergewählt. Die Amtszeit der weiteren Vorstandsmitglieder läuft noch bis 2019.