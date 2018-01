Empfehlung - Samtgemeinde Emlichheim will Schulden abbauen

Emlichheim. Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden sind bemüht, jedes Jahr 330.000 Euro von den derzeit rund 10 Millionen Euro Schulden zu tilgen. Ziel ist es, in 30 Jahren schuldenfrei zu sein (die GN berichteten mehrfach). Doch bereits im nächsten Jahr können diese Pläne ins Stocken geraten. Dann stehen große Ausgaben für ein neues Feuerwehrhaus in Laar und die Erweiterung der Grundschule in Emlichheim an. Darauf machte Erster Samtgemeinderat Ansgar Duling bei der Präsentation des Zahlenwerkes aufmerksam.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/samtgemeinde-emlichheim-will-schulden-abbauen-221413.html