Rund 2000 Wiesen-Fans feiern Riesengaudi in Emlichheim

Am Sonnabend haben in Emlichheim die Niedergrafschafter das 7. Oktoberfest gefeiert. Im Zelt auf dem Schützenfestplatz an der Emslandstraße erlebten rund 2000 Wiesn-Fans eine Riesengaudi mit Gerstensaft und Schlager-Double.