Empfehlung - Wintershall-Leck fiel 2016 bei Kontrolle nicht auf

Emlichheim Nachdem in der vergangenen Woche bekannt geworden war, dass in Emlichheim bis zu 220.000 Kubikmeter giftiges Lagerstättenwasser versickert sein könnten, stellt sich vor allem eine Frage: Wie konnte eine so große Leckage vier Jahre unentdeckt bleiben?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/rohrleck-fiel-2016-bei-einer-kontrolle-nicht-auf-311536.html