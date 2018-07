Empfehlung - Ringer feiern Sport- und Volksfest mit viel Körpereinsatz

Ringe Das Sport- und Volksfest in Ringe begann am Donnerstagabend mit dem beliebten und gut besuchten Preisskat, bei dem nach vielen spannenden Spielen Albert Luttermann den ersten Preis gewann. Nach dem „GSV-Abend“ am Freitag mit Ehrungen und vor allem viel Musik begaben sich am späten Samstagnachmittag 42 Ringer Bürger auf eine interessante Radtour durch die nähere Umgebung, um anschließend mit den Daheimgebliebenen und Gästen am Clubhaus eine zünftige Grillparty zu feiern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ringer-feiern-sport-und-volksfest-mit-viel-koerpereinsatz-243978.html