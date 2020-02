Empfehlung - Rekordbeteiligung bei Emlichheimer Baumesse

Emlichheim Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters, Landrat Uwe Fietzek und Jürgen Timmermann von der Grafschafter Volksbank haben am Freitagnachmittag gemeinsam die Baumesse in Emlichheim eröffnet. Die Messe in der Emlichheimer Vechtetalhalle ist die 19. ihrer Art und weist laut Veranstalter Thomas Witte von der Agentur Zengamedia aus Nordhorn eine Rekordzahl von 35 Ausstellern auf. Fast alle Gewerke rund ums Bauen, Modernisieren und energetischer Sanierung sind vertreten. Des Weiteren werden viele Bauprojekte in Emlichheim und Umgebung vorgestellt. „Wir sind in einer Zeit des Bauens und Wohnens“, sagte Michael Weggebakker, Prokurist und Bereichsleiter der Grafschafter Volksbank. Die Messe ist am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/rekordbeteiligung-bei-emlichheimer-baumesse-343280.html