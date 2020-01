Empfehlung - „Reise mit lauten und leisen Tönen“ in Emlichheim

Emlichheim Mit einer Fantasie über „Lobe den Herren“, dem Song of Adoration, eröffnete das „Reformierte Blech & Band“, bestehend aus dem Landesbläserensemble und dem Grafschafter Jugendposaunenchor unter der Leitung von Landesposaunenwartin Helga Hoogland eine beeindruckende Geistliche Neujahrsmusik am Sonntag in der vollbesetzten reformierten Kirche in Emlichheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/reise-mit-lauten-und-leisen-toenen-in-emlichheim-339470.html