Empfehlung - „Regenbogen“-Kinder spenden Spielzeug für „Brückenschlag“

Emlichheim Zwei Wochen lang haben die 75 Kinder der Emlichheimer Kita „Regenbogen“ Spielsachen mit in die Einrichtung gebracht und in einer großen Kiste gesammelt. Sie sollen der Initiative „Brückenschlag“ gespendet werden, die Lebensmittel und Kleidung an bedürftige Bürger der Samtgemeinde abgibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/regenbogen-kinder-spenden-spielzeug-fuer-brueckenschlag-335476.html