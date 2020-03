/ Lesedauer: ca. 3min Rathaus Emlichheim zwischen „Bedrückung“ und „Gelassenheit“

Das Coronavirus stellt die Rathäuser in der Grafschaft vor viele Herausforderungen. Während die Krise weiter anhält, pendelt sich in den Verwaltungen jedoch schon so etwas wie ein „Ausnahme-Alltag“ ein. Das trifft auch auf Emlichheim zu.