Empfehlung - Rasanter Mix von Kunst und Witz: Lachstürme bei Gogol & Mäx

Emlichheim Dazwischen lagen zwei Stunden Bühnenshow, bei der ein Gag den anderen jagte. Gogol, das ist Christoph Schelb, trat als distinguierter Pianist im schwarzen Frack auf, der allerdings im Laufe des Abends zerfetzt und durch einen farbigen ersetzt wurde. Er trug seine italienischen Ansagen gespreizt vor und bespielte danach mit großer Kunstfertigkeit das abgenutzte Piano. Aber Mäx (Max-Albert Müller) im Clownskostüm mit schlabbriger Hose und überlangen Schuhen an den Füßen, fuhr ihm stets in die Parade. Sein musikalisches Können stand dem seines Partners in nichts nach. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/rasanter-mix-von-kunst-und-witz-lachstuerme-bei-gogol-maex-319966.html