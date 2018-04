Empfehlung - Ramme fängt in Eschebrügge an zu brennen

nom Eschebrügge. Eine Ramme ist am Donnerstagmittag, gegen 15 Uhr, an der Aatalstraße bei Eschebrügge in Flammen aufgegangen. Das schwere Gerät wird verwendet, um Betonpfähle in den Boden zu „rammen“. Auf der betreffenden Baustelle werden derzeit Windräder errichtet. Hierfür war auch die Ramme im Einsatz. Mitarbeiter versuchten augenblicklich, das Feuer zu löschen. Es gelang ihnen, den Brand einzudämmen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Laar und Emlichheim rückten jeweils mit einem Fahrzeug an und übernahmen die Brandbekämpfung. Dabei kam unter anderem ein sogenanntes Schwerschaumrohr zum Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ramme-faengt-in-eschebruegge-an-zu-brennen-231462.html