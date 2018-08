Punk und Gitarrenklänge beim Emlichheimer Akustik-Open-Air

Bereits zum vierten Mal lädt das „Jugendhaus@21“ am Bremarkt in Emlichheim am Freitag, 7. September, zum Akustik-Open-Air ein. Einlass des um 19 Uhr beginnenden Konzertes ist ab 18.30 Uhr.