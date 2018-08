Empfehlung - Prei: Ölförderung in Emlichheim bis 2054

Twist Diplom-Ingenieur und Leiter der Betriebsstätte Emlichheim, Horst Prei, ging in seinen Ausführungen vor dem Förderverein des Erdölmuseums zunächst auf die Geschichte des Standortes Emlichheim ein. Seit 1930 wird von der Wintershall AG, ab 1969 zu 100 Prozent Tochter des Chemie-Konzerns BASF, in Deutschland Erdöl gefördert. Schon 1894 war Wintershall beim Abbau im Kali-Bergbau aktiv. 1951 begannen Exploration und Produktion von Erdöl in der Grafschaft Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/prei-oelfoerderung-in-emlichheim-bis-2054-248216.html