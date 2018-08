Empfehlung - „Pops“ in Niedergrafschaft für Breitbandausbau aufgestellt

Emlichheim Eine Familie kann zwar nicht darin wohnen, dafür versorgt das Gebäude in Fertighausgröße die angeschlossenen Haushalte mit schnellem Internet: In Neuenhaus und Wietmarschen wurden am Donnerstag jeweils ein „Point of Presence“ aufgestellt – grüne, unscheinbare Technikgebäude, die per Schwerlasttransport aufgestellt werden und die angeschlossenen Haushalte ein gutes Stück näher an schnelles Internet bringen sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/pops-in-niedergrafschaft-fuer-breitbandausbau-aufgestellt-245927.html