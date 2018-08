Polizei stoppt überladenen Lastwagen bei Ringe

Ringe Mit 14 Tonnen zu viel war am Donnerstagnachmittag ein niederländischer Lastwagen in Ringe unterwegs. Bei der Kontrolle der Polizei „wurde festgestellt, dass das Fahrzeug laut mitgeführten Frachtbrief ein Gesamtgewicht von 54 Tonnen haben soll. Eine Kontrolle auf der Waage bestätigte dies. Der LKW war mehr als 30 Prozent überladen“, berichtet die Polizei am Freitag. Erlaubt wären 40 Tonnen. Die Polizisten verboten dem Lastwagenfahrer die Weiterfahrt. „Er musste den Inhalt seines LKW umladen und eine Sicherheitsleistung von 1660 Euro zahlen“, teilt die Polizei mit. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.