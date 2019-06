Plakette erinnert an künstlerisches Schaffen von Hans Ohlms

Wenn von Kirchenkunst die Rede ist, meint man meistens die großen Kathedralen: Den Kölner Dom, Notre Dame in Paris oder den Berliner Dom. Doch bedeutende Kirchenkunst findet man auch in der evangelisch-lutherischen Thomaskirche in Hoogstede.