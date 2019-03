Empfehlung - Pipeline-Bau durch Wintershall: „Bäume werden nicht gefällt“

Emlichheim Auf 14,4 Kilometer Länge soll sich die Pipeline von der Wintershall-Aufbereitungsanlage im Emlichheimer Erdölfeld vorbei an Neu Gnadenfeld und Hoogstede bis zum Sammelplatz Osterwald erstrecken. Die Leitung verläuft dafür über 191 Flurstücke, für die sogenannte Gestattungsverträge geschlossen wurden, erläutert Thomas Sander, Projektleiter bei Wintershall. 49 der betroffenen Flächen werden durch die Kommune und andere öffentliche Träger bewirtschaftet. 142 Flächen sind in Privatbesitz. Festsaal Bloemendal in Emlichheim informierte BASF-Tochter Wintershall die Bewirtschafter der Flurstücke an Karten und Infoständen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/pipeline-bau-durch-wintershall-baeume-werden-nicht-gefaellt-286634.html