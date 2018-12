Empfehlung - Perfekte Klänge vor dem Fest in Emlichheim

Emlichheim Vor rund 900 Zuschauern – nämlich denjenigen, die das Glück hatten, Tickets dafür zu ergattern – spielte die Big Band des Musikvereins Uelsen unter der Leitung von Helga Hoogland am vergangenen Sonnabend zum alljährlichen Weihnachtskonzert auf. Wieder einmal gastierte man in der altreformierten Kirche in Emlichheim, wieder vermittelte deren markant in Pink angestrahlte zeltartige Kuppel die besondere Weihnachtswohlfühlatmosphäre in dem randvoll besetzten Gotteshaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/perfekte-klaenge-vor-dem-fest-in-emlichheim-273478.html