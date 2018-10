Paul Millns beim Ringerbrüggen-Club-Konzert in Emlichheim

Emlichheim Als Pianist, Sänger und Songwriter begeistert er seit vier Jahrzehnten sein Publikum sowohl in kleinen als auch großen Konzerthallen mit kraftvollen wie emotionalen Darbietungen und typisch britischem Humor.

Der Musiker wird eine Vielzahl neuer und alter Kompositionen präsentieren. „Neben den ausgezeichneten Arrangements seiner musikalischen Fingerfertigkeit und dem Ton seiner rauen und rauchigen Stimme überzeugt Paul Millns sein Publikum mit intelligenten und einfühlsamen Texten. Diese basieren auf Beobachtungen des täglichen Lebens, klugen Reflexionen über politische und soziale Themen und tiefgreifenden Visionen über die Werte des Lebens“, schreiben die Veranstalter.

Paul Millns wurde im englischen Norfolk geboren und begann seine Karriere Ende der 1960er-Jahre als Pianist und Keyboarder in verschiedenen Londoner Blues- und Soulbands. Es folgten unter anderem Welttourneen in den Bands von Alexis Korner und Eric Burdon.

Seit 1975 widmet er sich erfolgreich seiner Solo-Karriere sowie Auftritten mit eigener Band. Das sind seine erstklassigen Begleiter Ingo Rau (Bass, Akkordeon), Butch Coulter (Gitarre, Bluesharp) und Vladi Klepf (Drums).

„Paul Millns gehört zu den ganz Großen seiner Zunft“, heißt es in der Einladung. Dabei steht der Londoner Musiker mit der ausdrucksstarken, souligen Stimme, dem virtuosen Klavierspiel und den lebensklugen Balladen ganz in der Tradition seines Inspirators Ray Charles. Die Veranstalter versprechen „Bluesrock vom Feinsten“.

Karten für diesen Abend gibt es in Emlichheim in Hannes Laden und im Büro des VVV sowie in allen ProTicket-Vorverkaufsstellen zum Preis von 20 Euro. An der Abendkasse ist ein Zuschlag von 2 Euro zu zahlen. GN-Card-Inhaber erhalten 1,50 Euro, Schüler und Studenten 3 Euro und Mitglieder der BGE 5 Euro Rabatt. Kartenbestellungen sind auch unter Telefon 05943 9992915 oder online auf www.konzept-kultur.de möglich.