Pastor Dieter Bergholz sagt in Emlichheim leise „Servus"

Emlichheim Im Jahr 1979 beginnt Dieter Bergholz, 1955 in Emden geboren, nach dem Studium sein Vikariat in Emlichheim – trotz „Warnungen" seiner Kommilitonen: „Pass bloß auf, dass du da nicht hinkommst!" Doch er geht und stellt nun zufrieden fest: „Das war Freude. Sehr gerne habe ich das getan. Die Gemeinde war für mich Heimat, mein Zuhause." 41 Jahre später erhält Pastor Dieter Bergholz in dem Gottesdienst zur Verabschiedung, der vom Posaunenchor, dem Gesangverein und dem Chor „Sing for it" musikalisch begleitet wird, seine Emeritierungsurkunde, überreicht von der Präses des Synodalverbands Grafschaft Bentheim, Pastorin Heidrun Oltmanns. Sie meint: „Es ist viel passiert in den vergangenen 40 Jahren. Viele Veränderungen waren nötig und gut, manche Veränderungen schwierig, auch in der Kirche." Aber geblieben sei „der Zuspruch unseres Herrn Jesus Christus, in den schönen und auch schwierigen Phasen des Lebens". Und für die Zukunft wünsche sie, dass „der Zuspruch immer bleibt".