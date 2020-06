Ortsfeuerwehr Hoogstede erhält neues Logistikfahrzeug

Emlichheim/Hoogstede Im kleinen Kreis und ohne viel „Tam-Tam“ wurde das neue Logistikfahrzeug „LF 20“ bei der Ortsfeuerwehr (OF) Hoogstede in Empfang genommen. „Dabei hätte das 18-Tonnen-Fahrzeug mit seinen 360 PS und neun Litern Hubraum durchaus eine größere Aufmerksamkeit verdient – aufgrund der Corona-Auflagen war das leider nicht anders möglich“, heißt es aus der Samtgemeinde Emlichheim. Aber das konnte die Freude bei den Verantwortlichen der Samtgemeinde und bei der Feuerwehr nicht trüben. Denn hierzu hatte die Beschaffung des Fahrzeugs, das auf Basis eines „Scania“ ausgerüstet wurde, einen Vorlauf von gut drei Jahren.

Maßgeschneidertes Fahrzeug

Mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Anfang 2017 und der Entscheidung, künftig nicht mehr in die Reparatur eines älteren Fahrzeuges aus dem Fuhrpark der Ortsfeuerwehr zu investieren, wurden die Weichen für die Ersatzbeschaffung gestellt. „Im November 2017 wurde die Arbeitsgruppe „LF 20-L“ gegründet“, berichtet Gemeindebrandmeister Daniel Loehrke. In der Gruppe wurde das Anforderungsprofil des Fahrzeugs erarbeitet und damit die Grundlagen gelegt für die Ausschreibung. Den Zuschlag für das Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20) erhielt die Firma Lentner aus Hohenlinden bei München. Lentner konfigurierte den LF 20 nach Bedürfnissen der Hoogsteder Feuerwehr und lieferte nun ein maßgeschneidertes Fahrzeug aus.

Das Fahrzeug unterstützt aber nicht nur die Wehr in Hoogstede. „Es ergänzt auch den Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr in Emlichheim, da es kompatibel ist zum Gerätewagen Logistik (GW L2) der Ortsfeuerwehr Emlichheim“, erläutert Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters. „Beide Fahrzeuge lassen sich gegenseitig ergänzen, was die Zusammenarbeit, aber auch die Redundanz und somit die Schlagkraft der Ortsfeuerwehren erhöht“, fügt Holger Prenger von der Samtgemeindeverwaltung hinzu.

Gut ausgestattetes Kraftpaket

„Das Allradfahrzeug verfügt über eine Kabine für insgesamt neun Einsatzkräfte“, berichtet Loehrke. Es kann mit insgesamt 2400 Litern Löschwasser befüllt werden und das Equipment lässt sich in vier Geräteräumen, zwei Dachkästen und in einem Logistikraum hinter faltbare Ladebordwände verstauen. In verschiedenen Rollcontainern sind Tragspritzen, 500 Meter Druckschlauch und weiteres Werkzeug sowie Zubehör untergebracht. „Ein kompaktes Kraftpaket mit allem, was unsere Mannschaft im Einsatz braucht“, urteilt Hoogstedes Ortsbrandmeister Maik Hübel. Wie er berichtet, hat das neue Fahrzeug bereits kurz nach der Auslieferung beim Starkregen am 14. Juni seinen Einstand im Einsatz gegeben. Die Mannschaft der Ortsfeuerwehr ist stolz auf ihr Allradgefährt, das aufgrund der integrierten Logistik und Löschfunktionen auch in den Grafschafter Wehren eine Sonderstellung einnimmt.