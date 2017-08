Empfehlung - Organspende: Warten auf den erlösenden Anruf

Emlichheim. Am Donnerstag sollte es losgehen. Zwei Wochen Ägypten, Flug ab Düsseldorf, „all inclusive“ in einem Hotel in Hurghada, Tauchen im Roten Meer – Jessica Köcklar und ihr Mann Nico hatten sich schon so darauf gefreut. Doch dann bot die Emlichheimerin ihre Reise auf Facebook zum Kauf an. „Da ich auf eine neue Niere warte und nun ziemlich weit oben auf der Warteliste stehe, ist es zu riskant, jetzt wegzufliegen, da ich letzte Woche schon einmal einen Anruf erhalten habe“, schrieb sie als Erklärung zu dem Angebot.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/organspende-warten-auf-den-erloesenden-anruf-203362.html