Oliver Pocher macht Werbung für das Knobeln in Emlichheim

Emlichheim. “Dieser junge Mann, wenn es mal brennt, oder eine Katze weg ist, dann kommt er.“ So leitet Comedian Oliver Pocher ein von ihm gedrehtes Video ein. Im Hintergrund zu sehen, der sichtlich gut gelaunte Feuerwehrmann Ralf Jansen aus Emlichheim. Ralf Jansen und sein Sohn Youri haben Oliver Pocher nach einem Auftritt in Wilhelmshaven bei einem „Meet and Greet“ kennengelernt. Vater und Sohn baten Pocher einen kleinen Werbeaufruf für das Feuerwehr-Knobeln am 9.12. in Emlichheim zu starten und drückten ihm ein Handy in die Hand. Das klappte problemlos, auch wenn der Comedian beim Ortsnamen nochmal nachfragen musste: „Was fürn Heim?“ „Emlichheim“, klärte Ralf Jansen Oliver Pocher auf. „Sie sollten das nicht verpassen, da wird ordentlich geknobelt“, sagt Pocher hier im Video:

Oliver Pocher wirbt fürs Knobeln

Ab 16 Uhr startet am 9. Dezember das Knobeln für Kinder im Feuerwehrhaus, ab 18 Uhr dürfen Erwachsene die Würfel fallen lassen.