Oldtimer sind die Stars am Haus Ringerbrüggen

Am Haus Ringerbrüggen haben sich am Wochenende Oldtimerliebhaber aus Deutschland und den Niederlanden getroffen und während der 8. „Emlichheim Classics“ ihre „Schmuckstücke“ präsentiert. Am Ende konnten die Besucher über das schönste Fahrzeug abstimmen.