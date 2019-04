OLB unterstützt auch die Bürgergemeinschaft Emlichheim

Groß und klein, innovativ und gemeinnützig – so beschreibt die Oldenburgische Landesbank (OLB) die Auswahl ihrer Förderprojekte: Vielen Vereinen und Institutionen in der Region gilt das finanzielle Engagement der Bank in Höhe von insgesamt 65.000 Euro.