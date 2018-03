Empfehlung - Olaf Bossi begeistert in Emlichheim

Emlichheim. „Harmoniesüchtig“ ist der Titel des aktuellen Programms, mit dem Olaf Bossi am Freitagabend beim „Konzept Kultur“ im Haus Ringerbrüggen gastierte. Der Titel suggeriert das Bedürfnis nach Harmonie. Die scheint im öffentlichen Diskurs in der heutigen Zeit besonders zu fehlen. Und so verzichtet Bossi denn auch in seinen Beiträgen so gut wie vollständig auf den Bereich des Öffentlichen und widmete sich dem Privaten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/olaf-bossi-begeistert-in-emlichheim-227949.html