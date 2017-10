Empfehlung - Oktoberfestbier fließt in Strömen

Emlichheim. Mit dem traditionellen Bierfassanstich ist am Samstagabend auf dem Festplatz an der Emslandstraße in Emlichheim eine der größten Wiesn-Gaudis in der Region eröffnet worden. Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters war eigens dafür in ein Dirndl geschlüpft und schlug den „Pinn“ gekonnt ins Fass. Mit dem bekannten Spruch „O’zapft is!“ verteilte sie zusammen mit Wiesn-Wirtin Renate Kolthof und Wiesn-Wirt Manfred Schwarzer die ersten mit Oktoberfestbier gefüllten Maßkrüge. Hinter den Theken standen die Zapfhähne nicht still und die flinken Bedienungen schleppten pausenlos das begehrte Gebräu zu den durstigen Kehlen. Dabei trug auch Jasmin Paus aus Meppen bis zu zehn Maßkrüge in den Armen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/oktoberfestbier-fliesst-in-stroemen-211272.html