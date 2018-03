Nisthilfe für die Mehlschwalben auf dem Arends-Hof

gn Eschebrügge. Noch kennt sie jeder, die Flugkünstler, die das Ende des Winters verkünden. Jahrhunderte lang gehörten sie ganz selbstverständlich in jedes Dorf, auf jeden Bauernhof und auch in jede Stadt. Sie ernähren sich von fliegenden Insekten und im Luftstrom treibenden Spinnen, die sie im Flug erbeuten. Diese Insekten werden immer weniger – mit fatalen Folgen für die Vogelwelt.

Ihre Nester kleben Mehlschwalben außen an die Gebäude. Doch das ist aufgrund moderner Bauweisen nicht immer mehr so einfach möglich. Der NABU hat daher gemeinsam mit den Auszubildenden der Berufseinstiegsklasse Holztechnik der Gewerblichen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn das Projekt „Schwalbenturm“ erarbeitet.

Sechs Kunstnester am Turm

Auszubildende der Berufseinstiegsklasse haben auf Anregung der NABU-Kreisgruppe und unter Anleitung ihres Fachlehrers Gerd Ruschulte einen Schwalbenturm gebaut und diesen auf dem Arends-Hof in Eschebrügge in der Gemeinde Laar aufgestellt. Es handelt sich hierbei vermutlich um das erste Projekt dieser Art in der Grafschaft Bentheim.

Hier finden die Mehlschwalben geeignetes Baumaterial und auch noch ausreichend Insekten. Am Turm wurden sechs Kunstnester montiert, um die Mehlschwalben zum Bau weiterer Nester zu animieren. Mehlschwalben bauen ihre Nester ausschließlich außen an die Gebäude – im Gegensatz zu Rauchschwalben, die ausschließlich im Gebäude brüten.

Weitere Informationen und Fotos zu Schwalben und Schwalbenturm gibt es auf der Internetseite www.nabu-grafschaft-bentheim.de.

Junge Auszubildende haben das Projekt verwirklicht. Foto: Busmann