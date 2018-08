Einen Zwischenstopp in Emlichheim hat Niedersachsens Sozialministerin Dr. Carola Reimann (SPD) eingelegt und sich die Einrichtung des evangelischen Krankenhausvereins angesehen. Dabei blieb auch einige Zeit zum Austausch über die Zukunft der Pflege mit (von links) Esther Ellen-Krien und Dirk Wortelen (beide: Krankenhausverein), Heinrich Strenge und Gerd Will (beide Kreis-SPD) sowie Andrea Klokkers (rechts, ebenfalls Kreis-SPD), ehe es zum Anschlusstermin in die Euregio-Klinik nach Nordhorn ging. Foto: Mummert