Niederländische Schüler entwerfen Modestücke

In der vergangenen Woche waren niederländische Schüler des „Christelijk College Groevenbeek“ aus Ermelo zu Gast an der Edith-Stein-Realschule Emlichheim. Es herrschte eine tolle Stimmung. Im Textilmuseum in Nordhorn fertigten die Schüler Modeentwürfe.