Niederländer rollen zum Raketen-Kauf in die Grafschaft

Seit 7 Uhr am Samstagmorgen läuft der Verkauf von Silvesterfeuerwerk in der Region. Insbesondere in Emlichheim stürmen viele Niederländer in die Läden, um an begehrtes Feuerwerk zu kommen.