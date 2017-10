Niederländer randaliert in Emlichheim

gn Emlichheim Nachdem ein 28-jähriger Niederländer gleich wegen mehrerer Körperverletzungen auf dem Heimweg vom Emlichheimer Oktoberfest aufgefallen war, wurde er festgenommen und in die Gewahrsamszelle gebracht, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Saasveld sei in der Nacht zu Sonntag gleich in vier Schlägereien verwickelt gewesen. Gegen 1.15 Uhr wurde er durch eine Streifenbesatzung der Polizei Emlichheim sowie eine Diensthundeführerstreife festgenommen.

Der Mann widersetzte sich den Anordnungen der Beamten und musste folglich gegen seinen Widerstand überwältigt, gefesselt und zur Dienststelle transportiert werden. Ein dort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro leisten. Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Gewahrsamszelle der Polizei Nordhorn. Er wird sich nun gleich wegen mehrerer Straftaten, unter anderem dem Widerstand gegen die Polizei, verantworten müssen.

Hinweis: Auf eine erste Version des Artikels gab es deutliche Widersprüche von Beteiligten. Die Angaben zu dem Vorfall wurden daher korrigiert.