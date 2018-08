Empfehlung - Niederländer aus Laar schreibt Drehbuch über Landesverräter

Laar Schauplatz der Handlung ist das deutsch-niederländische Grenzgebiet in der Zeit zwischen 1940 und 1945. Der Arbeitstitel des Filmdrehs ist „Verraderlijke liefde"/„Verräterische Liebe". Wie der Titel verrät, geht es um eine Liebesgeschichte eines Niederländers mit deutschen Wurzeln, der als Soldat zunächst an der Ostfront, später in seiner niederländischen Heimat eingesetzt wird. Nillesen, der selbst bereits in mehreren Filmen mitgespielt hat, wird die Rolle eines deutschen Offiziers übernehmen.