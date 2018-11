Niedergrafschafter Schüler rechnen die ganze Nacht

Etwa 130 Schülerinnen und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus und Uelsen und des Gymnasiums an der Vechte in Emlichheim haben sich an der Aktion „Lange Nacht der Mathematik“ beteiligt. Austragungsort war das Schulforum in Emlichheim.