Niedergrafschaft hat neuen Bezirksförster

Itterbeck. Die Niedergrafschaft hat einen neuen Bezirksförster: Carsten Wolken hat die Stelle von Kai Hildebrandt angetreten, der nach einem Jahr in der Grafschaft aus familiären Gründen in eine andere Bezirksförsterei in seine alte Heimat gewechselt ist. „Kai Hildebrandt hat den Übergang gut vorbereitet, der Wechsel ging schnell über die Bühne“, berichtet Albert Lucas, Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Niedergrafschaft mit rund 240 Mitgliedern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/niedergrafschaft-hat-neuen-bezirksfoerster-214831.html