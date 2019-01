Empfehlung - Neujahrskonzert mit Schellack Sextett in Emlichheim

Emlichheim Die Zuhörer werden bei dem Konzert am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums Emlichheim, mitgenommen auf eine musikalische Zeitreise in die Welt der Schlager und Tanzmusik sowie der Film- und Cabaret-Songs aus den 1920er- bis 1950er-Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/neujahrskonzert-mit-schellack-sextett-in-emlichheim-277919.html