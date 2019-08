Neues Leben in der alten „Gaststätte Lorenz“ in Hoogstede

Am Freitagabend hat Henk Reinders in Hoogstede an der Bahnhofstraße die seit langer Zeit geschlossene „Gaststätte Lorenz“ neu eröffnet. Reinders ist nach 35 Jahren in die Grafschaft zurückgekehrt, um der Gaststätte in Hoogstede neues Leben einzuhauchen.