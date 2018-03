Empfehlung - Neuer Vorstand bei der Landjugend Emlichheim

gn Emlichheim. Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Johannes Meinderink wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt, Dirk Klaassen zum 2. Vorsitzenden. Jeroen Klokkers nahm die Wahl zum Kassenwart an. Neu in den Vorstand wählte die Versammlung Thomas Altena, Mario Rokossa, Arne Reinink und Melina Kahlfeld. Weiterhin in ihren Ämtern bleiben Harry Trüün, Ken Weiden, Lisa Weinberg, René Klompmaker und René Eilers. Aus dem Vorstand sind ausgeschieden Lars Helweg, Tabea Naber, Marcel Derks und Bernd Klokkers. Für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement wurde ihnen im Namen der gesamten Landjugend ein herzlicher Dank ausgesprochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/neuer-vorstand-bei-der-landjugend-emlichheim-227488.html