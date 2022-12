Neuer Verein "Wir an der Vechte" startet zu Jahresbeginn

Auf Startposition (von links): Anja Schomakers (Citymanagement Emlichheim), Anke Maathuis, Henning Roelofs, Geert Schiphouwer (alle Vorstand „Wir an der Vechte“) und Samtgemeindebürgermeister Ansgar Duling – hier vor dem Büro der Citymanagerin an der Bahnhofsstraße – sind gespannt auf den Start des neuen Vereins „Wir an der Vechte“ zum Jahreswechsel. Foto: Vennemann