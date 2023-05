Neue Vechtebrücke in Laar: Ohne Stahlbeton geht nichts

© Vennemann, Sascha

Die Bauarbeiten an der neuen Vechtebrücke in Laar gehen gut voran: An der Uferseite Richtung Heesterkante sind Widerlager und Stützpfeiler (in Hintergrund) bereits gegossen. Am Ufer des Ortsausgangs wird die Bodenplatte für das dortige zweite Widerlager gegossen (vorne). Zeitgleich werden die Gründungspfähle für den Guss des zweiten Brückenpfeilers vorbereitet. Foto: Vennemann