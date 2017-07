Empfehlung - Neue Kita „Regenbogen“ in Emlichheim startet mit 60 Kindern

Emlichheim. „Heute ist ein wunderbarer Tag.“ Diesen Satz haben am Donnerstagabend gleich mehrere Redner aufgegriffen. Groß ist die Freude darüber, dass nach mehrjähriger Planungs- und knapp einjähriger Bauzeit nun die neue Kita „Regenbogen St. Joseph“ an den Start geht. Die Einrichtung auf dem Gelände der früheren Förderschule am Friedhof ist die erste Kindertagesstätte in katholischer Trägerschaft im Gebiet der Pfarreiengemeinschaft Niedergrafschaft. Nicht nur der zeitliche Rahmen, auch die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro konnten eingehalten werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/neue-kita-regenbogen-in-emlichheim-startet-mit-60-kindern-201747.html