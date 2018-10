Empfehlung - Neue Brücke in Bathorn muss nachgebessert werden

Bathorn Was lange währt, wird endlich gut? Diese Weisheit trifft zumindest auf den Bathorner Diek in Hoogstede nicht zu. Dort hat der Neubau einer Brücke Anlieger und Berufspendler lange Zeit geärgert. Sie konnten die Kreisstraße 15, die von Hoogstede nach Twist führt, zwischen dem neuen Kreisverkehr an der Kanalstraße (K19) und der Kreisgrenze zum Emsland fünf Monate lang nicht befahren. Der Bau der neuen Betonkonstruktion, die über einen alten Entwässerungsgraben aus der Zeit des Torfabbaus führt, dauerte länger als gedacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/neue-bruecke-in-bathorn-muss-nachgebessert-werden-258811.html