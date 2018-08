Empfehlung - Neue Brücke in Bathorn lässt weiter auf sich warten

Bathorn/Georgsdorf Wer von Hoogstede aus nach Twist fahren will, der muss seit einigen Monaten eine weiträumige Umleitung in Kauf nehmen. Der Bathorner Diek (K15) ist zwischen dem neuefn Kreisverkehr an der Kanalstraße (K19) und der Kreisgrenze zum Emsland für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Grund ist der Bau einer neuen Brücke über den sogenannten R-Graben, einen Entwässerungsgraben aus der Zeit des Torfabbaus, der auch heute noch benötigt wird. Diese Arbeiten schreiten nicht so rasch voran wie gedacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/neue-bruecke-in-bathorn-laesst-weiter-auf-sich-warten-245139.html