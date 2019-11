Empfehlung - Nach Wintershall-Leck: Wie sicher ist Öl- und Gasförderung?

Emlichheim 232 Millionen Liter wassergefährdende Stoffe oder Gase – das ist die Menge, die mindestens seit 2009 bei Zwischenfällen in der Öl- und Erdgasbohrung in Niedersachsen ausgetreten sind. Kontaminiertes Lagerstättenwasser, Öl oder Quecksilber gelangten so in die Umwelt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/nach-wintershall-leck-wie-sicher-ist-oel-und-gasfoerderung-331224.html