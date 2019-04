Empfehlung - Mutmachvortrag zum Thema Demenz in Emlichheim

Emlichheim „Wir haben heute eine tolle Kämpferin kennen gelernt“, meint Annika Paul, Mitarbeiterin im Mehrgenerationenhaus Senfkorn in Emlichheim, am Ende einer fast dreistündigen Vortrags-Veranstaltung in der Aula im benachbarten Schulzentrum. Unter großem Beifall verabschieden die 300 Besucher in der fast bis auf den letzten Platz besetzten Aula Helga Rohra, die in den Stunden vorher einen beeindruckenden, sehr kurzweiligen und oft nachdenklichen Mutmach-Vortrag zum Thema „Ich bin dement - ... na und?“ gehalten hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/mutmachvortrag-zum-thema-demenz-in-emlichheim-289960.html